Сегодня, 21 июля, должны состояться похороны Яны Легкодимовой, сообщает на Instagram-странице #НеМолчиKZ Динара Смаилова. Похороны состоятся в посёлке Чапаево Акжайыкского района.

23-летняя Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Около 22:00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и не вернулась. Поиском девушки занялись сотрудники ДЧС. Позже выяснилось, что её похитили и убили. Полицейские задержали двоих подозреваемых 24 и 25 лет. Их водворили в изолятор временного содержания по подозрению в убийстве и краже.

4 декабря поиски Яны приостановили в связи с заморозками. В апреле в пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что спасатели возобновили подводные поиски с 20 марта. Тело Яны 20-го июня. В июле результаты экспертизы показали — это Яна.

