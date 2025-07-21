Шпагат спасателя на движущихся машинах запечатлели на улицах Уральска.

Шпагат между грузовиками: пожарный из ЗКО повторил легендарный трюк Ван Дамма

На Instagram-странице tjb_oral_bko появилось видео с трюком от спасателей.

— Внимание! Действия выполнены профессионалами в контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить это самостоятельно, — сообщается в видеоролике.

Уральский пожарный повторил трюк голливудского актера, который осенью 2013 года сел на поперечный шпагат между двумя тягачами Volvo. На минуточку, актеру тогда было 53 года. Видеоролик стал невероятно популярным.



А наш пожарный, по всей видимости, таким образом рекламировали пожарные машины отечественного производства.