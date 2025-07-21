В мероприятии приняли участие около 40 организаций-работодателей.

18 июля 2025 года в городе Уральск прошла ярмарка вакансий, организованная по государственной программе «Молодёжная практика». Мероприятие под названием «Job Start: Молодёжная ярмарка» прошло в парке имени Жубана Молдагалиева. Организатор - информационно-аналитический и ресурсный центр по работе с молодёжью города Уральск.

Основной целью ярмарки стало содействие трудоустройству выпускников вузов и колледжей в рамках программы «Молодёжная практика» — обеспечение временной занятости, развитие профессиональных навыков и адаптация молодых специалистов к рынку труда.

В ярмарке приняли участие около 40 организаций-работодателей, которые представили порядка 200 рабочих мест именно в рамках данной государственной программы. Молодые специалисты смогли пройти прямые собеседования с работодателями и получить предложения по прохождению практики по своей специальности.

В результате ярмарки около 30 из почти 400 молодых участников получили направление на работу в рамках программы «Молодёжная практика», сделав первый шаг в своей профессиональной карьере.

Данное мероприятие стало эффективной площадкой не только для информирования о возможностях государственной программы, но и для содействия профессиональному развитию молодёжи и их трудоустройству.

Отметим, что в августе 2025 года планируется проведение аналогичной ярмарки для выпускников педагогических специальностей в рамках программы «Молодёжная практика».