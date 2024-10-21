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Социум

Третьи сутки ищут пропавшую девушку в Атырау

В социальных сетях распространяется информация о пропаже 23-летней Яны Легкодимовой. Девушка пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и до сегодняшнего дня не вернулась.
Арайлым Усербаева
Третьи сутки ищут пропавшую девушку в Атырау

В социальных  сетях распространяется информация о пропаже 23-летней Яны Легкодимовой. Девушка пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и до сегодняшнего дня не вернулась. 

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что заявление о пропаже зарегистрировано и поисками Яны занимаются стражи порядка. 

Особые приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, глаза карие.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Яны Легкодимовой, просят обращаться по номеру 8 701 428 59 02 или 102. 

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