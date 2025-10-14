В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырау продолжается громкий судебный процесс по делу об убийстве Яны Легкодимовой. На скамье подсудимых двое: Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. Правозащитники фонда nemolchikz_official сообщили, что во время исследования материалов дела прокурор зачитал переписки между подсудимыми.

По мнению правозащитников, в некоторых данных, которые зачитывал прокурор, усматривается глумление над телом и планирование изнасилования.

– Ризуан и Алтынбек некрофилы? Они изнасиловали Яну? Что они ещё делали с телом? Была ли она живая или мертвая, когда её топили в реке? Это невозможно читать спокойно. Но мы не можем молчать. Мы должны и обязаны рассказать об этом всем! Так как подсудимым вменяют только кражу телефона и убийство. Но преступлений здесь намного больше! - возмутились в фонде.

По словам представителей фонда, подсудимые начали планировать убийство в ночь на 8 октября 2024 года, а в ночь с 18 на 19 октября они задушили Яну и выкинули её тело в Урал. А потом пошли пить виски. Утром 19 октября мама Яны начала искать дочь. Девушка готовилась к поступлению в аспирантуру, ей было всего 23 года. Отношения с Ризуаном были первыми отношениями в её жизни, они познакомились в университете — учились на одном потоке.

– По версии следствия мотив убийства: Яна узнала, что Ризуан также встречается с другой девушкой и планирует связать с ней жизнь. Она сказала ему, что надо рассказать его невесте об измене. Ризуан вместо того, чтобы расстаться с Яной решил убить её, - отметили правозащитники.

Напомним, 23-летняя Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Около 22:00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и не вернулась. Поиском девушки занялись сотрудники ДЧС. Позже выяснилось, что её похитили и убили. Полицейские задержали двоих подозреваемых 24 и 25 лет. Их водворили в изолятор временного содержания по подозрению в убийстве и краже.

4 декабря поиски Яны приостановили в связи с заморозками. В апреле в пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что спасатели возобновили подводные поиски с 20 марта. Тело Яны 20-го июня. В июле результаты экспертизы показали — это Яна. Девушку похоронили в родном поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО.