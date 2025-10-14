Житель Актобе сначала отпинал, а потом справил нужду на фонарный столб

Случай произошел 8 октября около 6:00 вблизи торгового дома «Нурдаулет». Неизвестный мужчина сначала пинает столб уличного освещения, а потом справляет на него нужду. При этом рядом с правонарушителем стоит другой мужчина.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи выразили возмущение подобным поведением.

Вечером того же дня сотрудники управления полиции города Актобе установили личность правонарушителя. Его доставили в отдел полиции. В настоящее время в отношении него принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства.

Начальник управления полиции города Актобе Асет Калиев провёл с нарушителем профилактическую беседу.

Полиция города Актобе призывает граждан соблюдать культуру поведения и взаимное уважение в общественных местах, а также сохранять чистоту и порядок в городе.