Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске 27 июля 2022 года. Тогда 11-летний Нурамир Сапарбеков получил несовместимые с жизнью травмы. Позже стало известно, что площадка находится на балансе спортивного клуба «Орал». А спустя практически месяц выяснилось, что после трагического случая уволили заместителя директора СК «Орал».

Следствие по этому делу длилось более трёх лет. Третьего октября 2025 года в Уральском городском суде начался процесс. На скамье подсудимых — Искабыл Жалмурзиев, бывший директор спортивного клуба «Орал». Он занимался обслуживанием спортивных площадок города. Жалмурзиеву предъявлено обвинение по статье 254 УК РК за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, повлекшее смерть человека. Он с обвинением не согласился в полном объёме. Родители Нурамира Айбулат и Салтанат Есеналиевы просили в суде справедливого наказания для виновного.

14 октября на очередном судебном заседании допросили троих свидетелей, двое из них — работники СК «Орал».

Свидетель Арстанова работала в отделе кадров в СК «Орал», но в суде она не смогла рассказать о должностных обязанностях сотрудников предприятия. Лишь сказала, что всех сотрудников ознакомляют с инструкциями.

Далее в суде допросили Ержанову. Она живёт рядом со спортивной площадкой, где произошла трагедия. Её дочь также играла там.

— Спортплощадка раньше была новая, а в последнее время там технических работ не производилось. После трагедии, ворота зацементировали. Сама сетка была в дырах. В каком состоянии были ворота я не знаю, но моя дочь говорит, что они шатались. Были ли они закреплены, вспомнить не могу, — сказала в суде Ержанова.

Также она не смогла вспомнить, чтобы спортивную площадку ремонтировали, чинили и обновляли. Во время следствия Ержанова в своих показаниях указала, что ворота никогда не были закреплены, были не приварены и падали. В суде она поменяла свои показания, и сказала, что во время расследования говорила всё со слов соседей.

Следующий свидетель Акмалиев работает на должности юриста в СК «Орал» с 2021 года. Он рассказал, что предприятие занимается привлечением к массовым и национальным видам спорта. На балансе предприятия на тот момент было 48 площадок по всему городу.

— Мы их не строили, а занимаемся содержанием.12 человек занимаются уборкой территории и чинят неисправности. Но наши жители часто ломают оборудование. Еженедельно по два-три наши сотрудники выезжают на площадки и мониторят их состояние. Заведующим по площадкам тогда был Алтояков. Он должен был постоянно проводить мониторинг, следить за техническим состояние и принимать меры. Должностная инструкция по служебным обязанностям на 2022 год была составлена правильно. Директор её утвердил, а Алтаяков по каким-то причинам её не подписал. Но подписал её в 2024 году, при другом кадровике. Алтояков должен был быть ознакомлен с должностной инструкцией, за это несёт ответственность кадровик, — рассказал в суде Акмалиев.

Свидетель считает, что гибель ребёнка — это несчастный случай. Он говорит, что трагедия произошла, как ему известно, в 22:10. В это время ребёнок должен быть дома. Также он сказал, что сами по себе ворота не могли упасть, а только от какого-то воздействия или усилия. На что отец Нурамира Айбулат Есеналиев ответил, что в 22:20 уже констатировали смерть его сына и это случилось ранее.

— Родители должны смотреть за своими детьми. Площадки в открытом доступе. Случаи вандализма обсуждались на каждой планёрке, ежедневно. Вопрос решается сразу, выезжает бригада, сварщик, всё исправляют. Если к примеру, что-то сломалось сегодня, завтра уже выезжают и исправляют. Те ворота были очень тяжёлые, их принимали в 2011 году. Если ворота не соответствуют стандартам, то виноваты те, кто принимал их, — сказал Акмалиев.

Акмалиев отметил, после трагедии, ворота изъяли следственные органы. Теперь там стоят ворота, но только облегчённые.