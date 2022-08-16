После череды несчастных случаев власти проверили все спортивные и детские площадки города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА 27 июля в одном из дворов многоэтажек Уральска 13-летнему мальчику на детском тренажере отрезало две фаланги пальцев. В этот же день на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался. Позже стало известно о ещё одном случае - у 13-летнего Диаса Каиргожина на тренажёре детской площадки отрезало фалангу на мизинце. В посёлке Теректi одноимённого района 6-летней Александре отрезало палец, когда она съехала с детской горки. После случившегося власти Уральска проверили все детские и спортивные площадки в городе, а после исправили выявленные дефекты.
- Руководству СК «Орал» (компания, у которой на балансе находятся спортивные и детские площадки города - прим. автора) был объявлен выговор, заместитель директора по хозяйственной части освобождён от занимаемой должности, - пояснили в акимате Уральска.
Власти пообещали, что в течение всего года будут выделять средства на текущий ремонт спортивных и детских площадок областного центра.