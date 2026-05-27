В Атырауской области ухудшилась погода. Жители вахтового поселка делятся кадрами разгула стихии.

По словам одного из работников месторождения Вадима, утро на Тенгизе выдалось крайне неспокойным. Сильный ураган застал людей врасплох, к тому же в регионе резко похолодало.

- Ливень льет стеной, будто из ведра, - рассказывает вахтовик.

Накануне жители Атырауской области получили штормовое предупреждение от службы 112. Спасатели предупреждали о грядущей грозе, сильном ливне, граде и шквалистом ветре с порывами до 20 метров в секунду. Прогнозы синоптиков и МЧС оправдались в полной мере.

Несмотря на пугающую картину на кадрах от очевидцев, в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области успокоили: на данный момент никаких серьезных происшествий или эксцессов, связанных с непогодой, в регионе не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.