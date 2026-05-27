Порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", 28 мая в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +12.

Дождь с грозой ожидается в Атырауской области. Также в регионе ожидается ветер с порывами до 28 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +27 градусов, ночью +15.

В Актюбинской области дождь, гроза, порывистый ветер. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +15.