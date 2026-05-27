Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кемель Токаев в годы войны был эвакуирован в Омск после ранения, передает Мой Город.

Отец президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Кемель Токаев во время Великой Отечественной войны после ранения был эвакуирован в Омск, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, в одном из местных госпиталей будущий известный хирург Гавриил Илизаров сумел сохранить фронтовику ногу.

Кемель Токаев в 1942 году окончил сержантские курсы в пехотном училище и был направлен на фронт. В январе 1945 года он получил тяжелое ранение ноги, была повреждена кость. Врачи изначально предлагали ампутацию, однако молодой хирург Гавриил Илизаров применил инновационный метод лечения и смог сохранить конечность. Спустя более трех месяцев фронтовик смог встать на костыли. Позже он продолжил лечение в военном госпитале в Алма-Ате.

“Папа Кемель Токаевич Токаев - фронтовик, был эвакуирован в Омск зимой 1945 года. Еще молодой хирург Гавриил Абрамович Илизаров сделал операцию, сохранил ногу. Хотя еще не было никакого аппарата Илизарова, он появился через 10-11 лет”, - рассказал Хоценко, добавив, что Токаев проходил лечение в местном госпитале, где сейчас установлена памятная табличка.

После войны фронтовик поступил на филологический факультет Казахского государственного университета, который окончил. Затем он работал журналистом и писателем, стал одним из основоположников приключенческо-детективного жанра в казахской литературе. Кемель Токаев ушел из жизни 10 ноября 1986 года в возрасте 63 лет.



