Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что вспышка Эболы развивается быстрее, чем меры по её сдерживанию, передает Мой Город.

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что из-за позднего выявления первых случаев заражения специалистам приходится фактически «догонять» распространение вируса. По оценкам организации, в ближайшее время ситуация с заболеванием в Демократической Республике Конго может заметно ухудшиться.

Текущая вспышка связана с редким штаммом Эболы — Бундибугио. На сегодняшний день в мире отсутствует одобренная и доказавшая свою эффективность вакцина именно против этой разновидности вируса.

ВОЗ уже присвоила ситуации статус чрезвычайной в области общественного здравоохранения международного значения. Глава организации прибыл в Конго, чтобы лично координировать работу медицинских служб на месте.