В некоторых ресторанах Казахстана посетителям могли подавать блюда с мясом, содержащим собачье мясо. Об этом заявили зоозащитники Темирлан Тоспаев и Сергей Снегирёв в подкасте блогера Тимура Балымбетова, передает Мой Город.

По их словам, два года назад в Астане рассматривалось дело, связанное с поставками сомнительной мясной продукции в заведения общественного питания. Активисты предположили, что в некоторые рестораны и франшизы мог поставляться смешанный фарш сомнительного качества.

Также напомнили о случае 2023 года в Шортандинском районе, где был задержан мужчина, занимавшийся продажей мяса бродячих собак. В ходе расследования было изъято около 750 кг мяса, часть которого, как выяснилось, была передана в одно из кафе Астаны. Позже заведение подтвердило закуп около 150 кг продукции.

Подозреваемому суд назначил штраф в размере 200 МРП. В подкасте также упоминалось, что тендер на отлов бродячих собак выиграло предприятие по переработке мяса.