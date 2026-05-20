Аналитики Минтруда РК зафиксировали дисбаланс на рынке труда: соискатели активизировались, а работодатели не спешат открывать новые позиции. Рассказываем, в каких регионах открыто больше всего вакансий и где платят самые высокие зарплаты.

На рынке труда Казахстана наметились структурные изменения: соискатели стали проявлять значительно больше активности, чем работодатели. В апреле на Электронной бирже труда зафиксировали выраженный дисбаланс - количество новых резюме подскочило сразу на 15,1%, в то время как число вакансий увеличилось незначительно, всего на 2,1%. Актуальные данные по кадровому спросу и самым востребованным профессиям опубликовало Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Где и кого ищут чаще всего

Проще всего сейчас трудоустроиться жителям крупных городов и индустриальных центров. Лидерами по количеству открытых позиций в стране стали Астана (8,5 тыс. вакансий), Павлодарская область (7,2 тыс.), Алматы (6,7 тыс.), Акмолинская (6,6 тыс.) и Карагандинская область (6,4 тыс.).

Если смотреть на отрасли, то каждый пятый свободный контракт в стране приходится на сферу образования - школам и детским садам требуется более 20 тысяч сотрудников. На втором месте по дефициту кадров оказался сектор услуг, где открыто 15,5 тысячи вакансий. Также стабильно высокий спрос на людей сохраняют аграрный сектор (10,7 тыс.), обрабатывающая промышленность (9,5 тыс.) и государственная медицина (9,4 тыс.). При этом чаще всего компании ищут специалистов среднего уровня квалификации - на них ориентирована почти половина (46%) всех предложений рынка.

Кому готовы платить от 1,5 миллиона и выше

Заметной частью апрельской статистики стал разрыв между тем, сколько бизнес готов платить, и сколько хотят получать дефицитные специалисты. Максимальные показатели здесь зафиксированы в авиационной сфере. Работодатели предлагают пилотам в среднем 1,9 миллиона тенге, однако сами летчики оценивают свой труд в 3,9 миллиона. Похожий разрыв заметен у стюардесс, которые рассчитывают на оклады в районе 2,1 миллиона тенге, и челюстно-лицевых хирургов с запросами в 2 миллиона.

Впрочем, на рынке есть позиции, где компании изначально закладывают в бюджет высокие оклады. В число самых высокооплачиваемых вакансий апреля вошли архитекторы программного обеспечения со средней предлагаемой зарплатой около 1,7 миллиона тенге, а также руководители по испытаниям промышленного оборудования, которым готовы платить от 1,6 миллиона тенге.

Всего же с начала года на бирже труда зарегистрировали свыше полумиллиона резюме, что подтверждает постепенное усиление конкуренции за рабочие места в стране.