Министерство здравоохранения Казахстана обратилось к гражданам, планирующим поездки за границу, с предупреждением в связи со вспышкой вируса Эбола в ряде стран, передает Мой Город со ссылкой на ведомство.

Речь идет о ситуации в Конго и Уганде, где Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения.

В ведомстве уточнили, что вспышка связана с редким штаммом вируса — Bundibugyo, против которого на сегодняшний день не существует ни вакцины, ни специфического лечения.

"Эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или зараженных животных. Особое значение имеют соблюдение личной гигиены, осторожность при поездках и своевременное обращение за медицинской помощью", - отметили в ведомстве.

В Минздраве призвали казахстанцев заранее изучать эпидемиологическую обстановку в стране назначения перед поездкой, а после возвращения внимательно следить за состоянием здоровья.

"Перед поездкой рекомендуется заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания. После возвращения важно наблюдать за состоянием здоровья. При появлении каких-либо симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, сообщить о факте поездки. Самолечение недопустимо", - сообщили в Минздраве.

Также гражданам напомнили о мерах профилактики. В частности, рекомендуется по возможности отказаться от поездок в регионы, где зафиксированы случаи заражения, соблюдать гигиену, регулярно мыть руки и использовать антисептики, избегать контакта с биологическими жидкостями, а также употреблять только безопасную воду и термически обработанную пищу.

Среди основных симптомов заболевания — высокая температура, сильная слабость, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, рвота и расстройства пищеварения. В тяжелых случаях возможны нарушения работы внутренних органов и кровотечения.