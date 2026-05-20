Сенат США сделал первый шаг к ограничению военных полномочий Дональда Трампа: процедурное голосование неожиданно завершилось в пользу оппозиции после трех месяцев боевых действий.

Верхняя палата Конгресса США впервые с начала вооруженного конфликта выступила против военной политики Белого дома. В ходе процедурного голосования сенаторы одобрили продвижение резолюции, которая должна лишить президента Дональда Трампа права отдавать приказы о нанесении новых ударов по Ирану, сообщает The Washington Post.

Для преодоления сопротивления профильного комитета демократам потребовалось заручиться поддержкой оппозиции. В итоге к ним примкнули четверо сенаторов-республиканцев, что обеспечило финальный расклад сил со счетом 50 против 47 голосов.

Текущее решение стало важным прецедентом за все три месяца боевых действий. По сути, законодатели сделали первый реальный шаг к тому, чтобы принудительно остановить войну, которую Конгресс изначально официально не одобрял. До этого момента демократы уже семь раз безуспешно пытались вынести аналогичные документы на голосование.

Впрочем, говорить о немедленном прекращении огня пока рано. Процедурный успех лишь запускает дальнейшее рассмотрение документа. Самой резолюции еще предстоит преодолеть жесткое сопротивление сторонников Трампа в Конгрессе, прежде чем она приобретет юридическую силу и сможет заставить Белый дом остановить военную кампанию.