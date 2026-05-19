Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике.

Именно исходя из этого, командование ВСУ ведёт подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России.

По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчёт делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлёта до целей и повысит эффективность террористических атак.

Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции. Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения.

В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Остаётся посочувствовать наивности латвийских руководителей. Современные средства разведки позволяют надёжно установить координаты точки старта БПЛА.

Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой Украины атаковать дронами резиденцию Президента России в декабре прошлого года. При этом нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны <...>.

Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.

