«Учитель — не раб»: педагог из Актобе заявила о многолетней травле в школе

Учитель казахского языка и литературы школы №71 имени А. Маргулана в Актобе Айжан Адилова выступила с открытым обращением, в котором заявила о многолетнем давлении и травле со стороны руководства учебного заведения, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал HALYQSTAN.

В опубликованном видео педагог рассказала, что на протяжении длительного времени сталкивается с психологическим прессингом и конфликтами внутри коллектива. По её словам, давление исходит от директора школы Оразбая Улкабая и администрации учреждения.

Адилова сообщила, что ранее направила обращение президенту, указав на возможные нарушения со стороны директора. Речь шла о получении бюджетных выплат за учебные часы, которые, как утверждает учительница, фактически не проводились.

После обращения была организована проверка, в ходе которой часть указанных фактов подтвердилась. В результате директору вынесли замечание со стороны управления образования.

Однако педагог утверждает, что ситуация в школе не изменилась. По её словам, в коллективе продолжаются давление на сотрудников, запугивание и сбор денег.

Также учительница заявила, что нынешний завуч якобы настраивал некоторых коллег против неё, обещая более лояльное отношение тем, кто прекратит с ней общение.

В своём обращении Адилова упомянула и других людей, которые, по её мнению, мешают добиться справедливого решения. Среди них она назвала депутата городского маслихата и председателя попечительского совета школы №71 Шынар Ершилик.

По словам педагога, подобные проблемы затронули и других учителей, часть из которых была вынуждена уволиться. Она также заявила, что бывшим сотрудникам якобы дают отрицательные характеристики, мешая дальнейшему трудоустройству.

В завершение обращения учительница заявила: «Учитель — не раб».

В отделе образования Актобе сообщили, что ситуация находится на контроле, и по данному факту проводится всестороннее рассмотрение.