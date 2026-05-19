Президент Казахстана выступил на международном симпозиуме, посвященном наследию Золотой Орды, и призвал ученых со всего мира представлять общую историю как фактор единения народов.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии международного симпозиума "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", сообщили в пресс-службе Акорды. В масштабном мероприятии принимают участие делегации из более чем 20 стран мира, включая ведущих историков-медиевистов, археологов, востоковедов, тюркологов и дипломатов.

Глава государства отметил, что сегодня ни один ученый не ставит под сомнение мощь Золотой Орды - крупнейшей политической структуры, которая соединяла Запад и Восток, оказав значительное влияние на развитие различных цивилизаций и формирование государств.

В своем выступлении президент выразил благодарность руководству ЮНЕСКО за поддержку казахстанских инициатив и совместную работу по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия.

- Проведение мероприятия под эгидой столь авторитетной международной организации подчёркивает глобальную историческую значимость наследия Золотой Орды. Благодаря поддержке ЮНЕСКО наша страна реализовала множество важных инициатив. Наглядным результатом этого сотрудничества стало включение в Список всемирного наследия таких знаковых объектов, как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, петроглифы Тамгалы, а также ряд древних городищ, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан рассматривает историю Золотой Орды как сложный и многомерный период, который нельзя трактовать однобоко, чтобы не нанести вред международным отношениям.

- Упрощать это обстоятельство ни в коем случае не следует, ибо это неизбежно приведёт к линейному взгляду на это уникальное явление мировой истории, что чревато историческими ошибками, которые, в свою очередь, могут сдетонировать добрые отношения между государствами и народами. К сожалению, подобные случаи, связанные с различной трактовкой крупных исторических событий мирового значения, мы уже наблюдаем, - констатировал глава государства.

Президент подчеркнул, что в нынешней крайне сложной и напряженной геополитической ситуации важно уметь находить в истории человечества убедительные и вдохновляющие факты выстраивания миросозидательных конструкций и создания диалоговых платформ, не замыкаясь на мрачной хронологии войн. Он признал, что это нелегкая задача, поскольку вся мировая летопись от древнейших времен до настоящего времени щедра на подробное описание именно вооруженных конфликтов.

- Причина такого явления вполне понятна: войны с их неисчерпаемым конфронтационным потенциалом гораздо легче поддавались описанию, нежели монотонные процессы созидания в условиях мирной жизни, - считает президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, именно сейчас, когда мировое сообщество подошло к исторической дорожной развилке и стоит перед цивилизационным выбором, критически важно объединить усилия авторитетных, профессиональных учёных, чтобы представить общую историю как фактор единения народов.