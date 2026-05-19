В правительстве Казахстана предложили ликвидировать действующие налоговые льготы на лекарства и медуслуги, так как они слишком усложняют систему учета.

В Казахстане рассматривают возможность введения единой сквозной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере здравоохранения. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, сообщается на официальном сайте правительства.

С 1 января 2026 года при реализации и импорте лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих и технических вспомогательных средств применяется пониженная ставка НДС в размере 5% (с 2027 года запланировано её увеличение до 10%). В то же время от уплаты НДС освобождены обороты по реализации и импорту медикаментов и медицинских услуг, оказываемых в рамках ГОБМП и ОСМС. По заявлению участников заседания, сочетание льготных и освобожденных режимов усложняет администрирование налога.

Присутствующие на совещании одобрили переход к единой ставке, однако мнения относительно её размера разделились. Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил произвести дополнительные расчеты параметров возможной ставки и оценить её влияние на отрасль и бюджет.

В ходе заседания также был поднят вопрос об отмене обязанности по сдаче налоговой формы 200 для субъектов, применяющих упрощенный режим налогообложения.

Против отмены данной нормы выступили Министерство труда и социальной защиты населения и Комитет государственных доходов. По итогам обсуждения Серик Жумангарин поручил провести дополнительный анализ необходимости сохранения формы 200 для представителей малого и среднего предпринимательства.