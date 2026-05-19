В Талдыкоргане расследуют убийство 20-летнего студента Жангира Нурланулы, которое произошло после встречи с друзьями, где молодые люди вместе смотрели футбольный матч, передает Мой Город.

По словам матери погибшего, вечером 7 мая ее сын отправился к знакомым. В квартире собралась компания примерно из десяти человек, среди которых находился и 17-летний школьник. В какой-то момент между участниками произошел конфликт, после чего они вышли на улицу, но спустя время вновь пересеклись.

Как утверждает мать Жангира, именно тогда школьник позвал ее сына обратно и нанес ему шесть ножевых ранений. Полученные травмы оказались смертельными — молодой человек скончался.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Следователи назначили необходимые экспертизы, изъяли вещественные доказательства и допрашивают всех участников происшествия. В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста на период следствия.