В Карагандинской области расследуют уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка после дорожно-транспортного происшестви, передает Мой Город со ссылкой на eKaraganda.kz.

Трагедия произошла 9 мая на станции Кокпекты. По данным полиции, 17-летний подросток, управляя кроссовым мотоциклом «Эндуро», совершил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, сам несовершеннолетний водитель также получил травмы различной степени тяжести и был экстренно доставлен в больницу.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело. При этом ответственность может коснуться не только подростка, но и его родителей.

В полиции подчеркнули, что в отношении законных представителей несовершеннолетнего возбуждено отдельное уголовное дело по статье «Допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права управления, повлекший по неосторожности смерть человека».

В рамках расследования следствие устанавливает, каким образом подросток без водительского удостоверения получил доступ к мотоциклу и почему свободно передвигался на нем в жилой зоне.

Расследование находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.