Оралда жер аукционы өтеді. Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Онлайн аукцион 29 мамырда E-Qazyna.kz порталында ұйымдастырылады. Аукцион ағылшын әдісі бойынща өтпек. Ол коммерциялық бағыттағы обьектілер құрылысы үшін жер учаскелерін жалдау құқығын сатуға арналады.
-Аукционға коммерциялық бағыттағы Орал қаласы, Желаев және Зачаганск кентінен жеті жер учаскесі ұсынылады. Аукцион қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін бес минут бұрын аяқталады. Аукционға қатысуға арналған өтініштер E-Qazyna.kz порталында қабылданады, -деп хабарлады Орал қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.