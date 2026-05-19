В Казахстане полностью пересмотрят систему выдачи амбулаторных бесплатных лекарств. С 2027 года для каждого пациента с хроническим заболеванием препараты будут закупать индивидуально.

Казахстан переходит на новый формат обеспечения граждан бесплатными медикаментами, который позволит исключить закуп ненужных препаратов. Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, к 2027 году в стране полностью изменится подход к амбулаторному лекарственному обеспечению, передаёт Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у представителя Минздрава, оценивал ли кто-то эффективность трат единого дистрибьютора "СК-Фармация" и насколько можно было бы сократить расходы государства, если ориентироваться на реальные нужды людей, а не только на прайс-листы производителей.

- Вот вы очень правильный вопрос задали. Я хочу сказать, что в Казахстане 3,4 млн человек получают бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение. И мы, наверное, по этому показателю выше многих стран. Но вопрос в том, что, как вы сейчас сказали, не все эти препараты пациенты потребляют. Поэтому с этого года мы переходим к персонифицированным заявкам. То есть пациентам планируют выдавать именно те препараты, которые назначил лечащий врач. Для этого сейчас ведется большая работа по внедрению цифровой платформы и системы мониторинга с участием "СК-Фармации", медицинских организаций и врачей, - ответил Тимур Муратов.

Внедрение и отладку цифровой платформы планируют завершить до конца текущего года, а полноценно по индивидуальным назначениям система заработает с 2027 года.

Представители СМИ также уточнили у вице-министра, не столкнутся ли казахстанцы с бюрократией на практике. Журналисты выразили опасение, что из-за точечных индивидуальных заявок и долгих тендерных процедур пациентам придется неделями или даже месяцами ждать критически важные таблетки.