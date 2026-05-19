Казахстан переходит на новый формат обеспечения граждан бесплатными медикаментами, который позволит исключить закуп ненужных препаратов. Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, к 2027 году в стране полностью изменится подход к амбулаторному лекарственному обеспечению, передаёт Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у представителя Минздрава, оценивал ли кто-то эффективность трат единого дистрибьютора "СК-Фармация" и насколько можно было бы сократить расходы государства, если ориентироваться на реальные нужды людей, а не только на прайс-листы производителей.
- Вот вы очень правильный вопрос задали. Я хочу сказать, что в Казахстане 3,4 млн человек получают бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение. И мы, наверное, по этому показателю выше многих стран. Но вопрос в том, что, как вы сейчас сказали, не все эти препараты пациенты потребляют. Поэтому с этого года мы переходим к персонифицированным заявкам. То есть пациентам планируют выдавать именно те препараты, которые назначил лечащий врач. Для этого сейчас ведется большая работа по внедрению цифровой платформы и системы мониторинга с участием "СК-Фармации", медицинских организаций и врачей, - ответил Тимур Муратов.
Внедрение и отладку цифровой платформы планируют завершить до конца текущего года, а полноценно по индивидуальным назначениям система заработает с 2027 года.
Представители СМИ также уточнили у вице-министра, не столкнутся ли казахстанцы с бюрократией на практике. Журналисты выразили опасение, что из-за точечных индивидуальных заявок и долгих тендерных процедур пациентам придется неделями или даже месяцами ждать критически важные таблетки.
- Нет, тут же вопрос идет об обеспечении. То есть то, что мы сейчас будем собирать заявки, это будет назначено доктором тому или иному пациенту с хроническим заболеванием. Надо понимать, что амбулаторное лекарственное обеспечение дается для пациентов с хроническими заболеваниями. Это сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, иные там, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Те пациенты, если они регулярно не будут потреблять лекарства, то это приведет к осложнениям, и они поступят в стационар. Для этих пациентов можно индивидуально подобрать терапию согласно его коморбидности, веса, роста и каких-то его индивидуальных особенностей. И в течение года закупить и обеспечивать этими препаратами. Доктор будет выписывать дозировку, - пояснил замглавы ведомства.