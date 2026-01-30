Новые проекты позволят создать более одной тысячи рабочих мест.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, что правительство уже одобрило 6 инвестиционных проектов на общую сумму 620 миллионов долларов (316 млрд тенге). В ближайшие 2–4 года в стране планируется наладить производство более 400 новых лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба ведомства.

По её словам, за последние два года инвестиции в фармацевтическую отрасль выросли вдвое — с 47 миллионов до 87 миллионов долларов. Новые проекты позволят создать более одной тысячи рабочих мест. Дальнейшее развитие отрасли будет вестись в рамках Концепции развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2030 года. В Казахстане уже действует система подготовки кадров для фармсектора с господдержкой, включая развитие дуального образования.

А с первого января импорт и продажа лекарств и медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС освобождены от НДС. Также усиливается контроль и ответственность за оборот поддельных лекарств.