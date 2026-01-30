Трагический случай произошёл в Жанаозене.

Трагедия произошла 29 января в городе Жанаозен Мангистауской области. В результате ножевого ранения скончалась 44-летняя женщина.

Сообщается, что у погибшей женщины остались семеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние.

В департменте полиции Мангыстауской области пояснили, что 29 января в городе Жанаозен от ножевых ранений погибла 44-летняя женщина.

— По подозрению в случившемся задержан её супруг. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. По предварительным данным, трагедия произошла на фоне семейного конфликта, — отметили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.