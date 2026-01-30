Студенты очной формы бакалавриата смогут подать заявку не выходя из дома.

С 1 февраля в Казахстане запустят электронный приём заявлений на обучение на военных кафедрах при высших учебных заведениях, сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан».

Теперь студенты очной формы бакалавриата смогут подать заявку не выходя из дома через портал eGov.kz — услуга доступна онлайн до 30 сентября текущего года.

Для оформления нужно авторизоваться на портале, выбрать раздел «Воинский учёт и безопасность» — «Воинская служба», затем услугу «Приём заявлений для поступления на военные кафедры» и заполнить электронную форму. Система автоматически проверяет данные о судимости и медицинские ограничения, а результат будет доступен в личном кабинете в течение пяти рабочих дней.

— Раньше студентам приходилось оформлять документы в бумажном виде непосредственно в вузах. Мы последовательно переводим востребованные услуги в цифровой формат, чтобы сократить количество очных визитов и сделать взаимодействие граждан с государством проще и быстрее, — сказал глава АО «Национальные информационные технологии» Даулет Бекманов.

Новый цифровой формат призван сократить бюрократию и упростить процесс поступления, а также позволит молодым людям быстрее начать курсовую военную подготовку и получить звание офицера или младшего сержанта запаса без лишних визитов в учебные заведения.