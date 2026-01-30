Еще девять человек наказаны за неисполнение судебных решений.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что с 26 по 31 января в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Полицейские уже проверили 549 человек, состоящих на учёте, 137 человек поставлены на учёт по постановлениям о защите, а у 74 человек установлены особые требования.

По правонарушениям в семейно-бытовой сфере к ответственности привлечены 67 человек, а ещё 9 — за неисполнение судебных решений или исполнительных документов.

Кроме того, оказывалась помощь семьям и детям: выявлено 8 семей в трудной жизненной ситуации, через программу FSM поддержку получили 3 семьи, оказана психологическая и социальная помощь. С 271 человеком, склонным к правонарушениям, проведены профилактические беседы, организованы 166 лекций и тренингов, а в кризисных центрах проведены рабочие встречи с 15 проживающими.