Завтра на западе Казахстана ожидается холодная и сухая погода.

Согласно данным РГП «Казгидромет», 31 января, в Уральске ожидается облачная погода без существенных осадков. Днем воздух прогреется до −4 °C, а ночью будет около −7 °C. Ветер юго-восточный 3–5 м/с.

В Атырау прогнозируется прохладная погода без осадков — днем около 0…+2 °C, ночью — примерно −1…−3 °C. Возможен умеренный ветер, облачность переменная.

В Актау будет морозно с небольшими прояснениями: днем около −2…−5 °C, ночью температура опустится до −6…−7 °C. Осадков не ожидается, ветер слабый.

В Актобе ожидаются устойчивые морозы: днем около −5…−8 °C, ночью — до −10 °C и ниже. Небо преимущественно ясное или слегка облачное, без сильных осадков.