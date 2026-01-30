Документ состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

В Астане на шестом заседании Конституционной комиссии был представлен первый проект новой Конституции Республики Казахстан, передаёт Zakon.kz.

Документ подготовлен с учётом предложений граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов, поступивших в ходе общественных обсуждений за последние шесть месяцев.

По словам заместителя председателя Конституционного суда Бакыта Нурмуханова, новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

— Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны, — отметил Нурмуханов.

В проекте Основного закона выделены ключевые государственные принципы, в том числе укрепление суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также закрепление роли развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегических направлений государственной политики.

Проект предполагает серьёзные изменения, затрагивающие большую часть текста Конституции: поправки коснутся порядка формирования и полномочий государственных органов, расширения гарантий прав и свобод граждан, а также уточнения механизмов прямого народовластия через всенародные референдумы и свободные выборы.

Отмечается, что проект будет опубликован в СМИ и официальных источниках для всенародного обсуждения, после чего последует дальнейшая работа в рамках конституционной реформы.