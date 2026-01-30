Пожар произошёл в садоводческом коллективе.

В Актобе спасатели ликвидировали пожар в садоводческом коллективе, где горели гараж и летняя кухня, сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло на территории частного жилого дома: загорелась кровля, объединяющая гараж и летнюю кухню. Общая площадь пожара составила около 220 квадратных метров.

— Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС распространения огня на рядом стоящий частный жилой дом не допущено, — подчеркнули спасатели.

Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Сейчас специалисты продолжают устанавливать причины возгорания.