В Актобе спасатели ликвидировали пожар в садоводческом коллективе, где горели гараж и летняя кухня, сообщили в пресс-службе МЧС.
По информации ведомства, возгорание произошло на территории частного жилого дома: загорелась кровля, объединяющая гараж и летнюю кухню. Общая площадь пожара составила около 220 квадратных метров.
— Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС распространения огня на рядом стоящий частный жилой дом не допущено, — подчеркнули спасатели.
Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Сейчас специалисты продолжают устанавливать причины возгорания.