Эксперты в области астрологии считают, что Стрельцы, Львы и Весы — те самые, кто обладает мощной энергетикой, подаренной им при рождении.

После общения с определенными людьми на душе становится легче, а дела внезапно идут в гору. Астрологи Mixnews выделили тройку знаков зодиака, которые становятся настоящими талисманами удачи для своих близких и друзей.

Стрелец: неиссякаемый оптимизм

Стрельцы — это ходячие «генераторы счастья». Их присутствие в жизни гарантирует, что вы никогда не погрязнете в унынии.

В чем их сила: Они умеют находить плюсы даже в самых патовых ситуациях.

Эффект: Рядом со Стрельцом люди начинают верить в себя и решаются на смелые шаги, которые раньше казались невозможными.

Лев: тепло и защита

Львы правят под покровительством Солнца, и это чувствуется. Они щедро делятся своим теплом с теми, кого впускают в свой ближний круг.

В чем их сила: Лев создает вокруг себя атмосферу праздника и надежности.

Эффект: Рядом с ними окружающие чувствуют себя «как за каменной стеной», обретая уверенность и спокойствие.

Весы: гармония в каждом жесте

Весы — это мастера баланса. Если в вашей жизни царит хаос, Весы — именно те, кто поможет расставить все по местам без лишних нервов.