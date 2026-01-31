Жителя Западно-Казахстанской области осудили за незаконное хранение рогов сайгака. Суд назначил мужчине год ограничения свободы с пробационным контролем.

Таскалинский районный суд вынес приговор по делу о незаконном хранении рогов сайгаков.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, на скамье подсудимых оказался сельчанин. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении дериватов редкого животного.

Как установил суд, осенью 2025 года мужчина во время сенокоса возле зимовки крестьянского хозяйства нашёл в степи фрагмент черепа сайгака с рогами. Он положил находку в кабину трактора, перевёз её на зимовку и хранил в хозяйственном сарае. Позже рога обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. С учётом этого, а также других обстоятельств дела, суд назначил ему один год ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор уже вступил в законную силу.