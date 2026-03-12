Благодаря его действиям удалось избежать трагедии.

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области девятилетний Бейбарыс Тлекберген проявил смелость и вывел младших братьев из дома во время пожара, сообщили в МЧС.

Инцидент произошёл в жилом доме в селе Аралтобе. Не растерявшись, мальчик вывел двух младших братьев из дома в безопасное место. Благодаря его действиям удалось избежать трагедии.

Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы ликвидировали пожар, площадь которого составила около 5 квадратных метров.

За проявленное мужество мальчика наградили благодарственным письмом. Награду юному герою вручил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Елдос Батталов.