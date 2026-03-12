Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провёл совещание с руководителями топливно-энергетического комплекса. На встрече обсудили меры по обеспечению безопасности стратегических объектов энергетической инфраструктуры страны, передает Министерство энергетики РК.

Во время совещания глава ведомства подчеркнул важность защиты национальных активов и поручил усилить работу по обеспечению безопасности объектов в нефтегазовом секторе, а также в сфере электро- и теплоэнергетики.

О текущих мерах и планах по защите энергетической инфраструктуры доложили представители национальных компаний «КазМунайГаз», QazaqGaz, KEGOC, а также PSA и «Самрук-Энерго».

По итогам встречи Ерлан Аккенженов поручил профильным вице-министрам наладить более тесное взаимодействие с национальными компаниями и предприятиями энергетического сектора.

Как отметили в ведомстве, такая координация позволит оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать стабильную работу энергетической системы страны.