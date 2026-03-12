Систему социальной поддержки в Казахстане планируют сделать более адресной и эффективной.

Систему социальной поддержки в Казахстане планируют сделать более адресной и эффективной. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на III республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает пресс-служба Акорды.

Выступая на форуме, глава государства напомнил, что в начале года был подписан закон, предусматривающий уголовную ответственность за насилие в отношении медицинских работников. По его словам, в большинстве стран СНГ такой нормы нет.

Президент также отметил, что в Казахстане государство оказывает значительную поддержку гражданам.

— В отличие от многих других государств, в Казахстане право на бесплатную медицинскую помощь гарантировано законом. Только за прошлый год 3,6 млн граждан были обеспечены бесплатными лекарственными средствами за счёт бюджета. Демонстрирует свою эффективность система социального страхования. Оказывается специальная помощь лицам, оставшимся без работы, потерявшим кормильца или утратившим трудоспособность. В текущем году объём таких социальных выплат вырос на 10%. На сегодня финансовая поддержка оказана более чем 660 тысячам человек на сумму порядка 70 млрд тенге, — сказал Токаев.

Он добавил, что в этом году размеры всех видов пособий, а также базовой и солидарной пенсий увеличили на 10%.

По словам президента, несмотря на оказываемую поддержку, не все граждане воспринимают её должным образом.

— Но, к сожалению, такая поддержка от государства многими гражданами не оценивается должным образом, воспринимается как нечто обязательное, как манна небесная. Международные эксперты предупреждают правительства о возможности усиления в обществах иждивенческих настроений и снижения трудоспособности граждан. Кстати, на эту же тему недавно высказался и легендарный Илон Маск, предупредивший о пагубности "чрезмерной щедрости" социальных систем, — отметил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что мошенники нередко используют незаконные схемы для получения социальной помощи. В связи с этим, по его словам, в Казахстане намерены провести работу по совершенствованию системы социальной защиты, чтобы сделать её более адресной и эффективной. Глава государства также подчеркнул, что подобная поддержка оказывается далеко не во всех странах.