Двое молодых туристов отправились встретить рассвет на вершине горы Цугшпитце, самой высокой точке Германии. Во время похода произошел несчастный случай, в результате которого погиб 20-летний гражданин Германии Роман К., чья семья ранее проживала в Казахстане, передает Мой Город со ссылкой на DW.

По информации австрийской полиции, происшествие случилось около 03:00 22 мая. Во время подъема со стороны Австрии молодой человек поскользнулся на заснеженном участке и сорвался с отвесного каменистого склона. Падение примерно с 250 метров оказалось смертельным, он скончался на месте. Его 19-летний спутник, гражданин Украины, не пострадал.

Как сообщает Bild, мать погибшего рассказала, что семья переехала в Германию из Казахстана около шести лет назад. В соцсетях Романа сохранились фотографии из горных походов, в том числе с маршрутов в районе Алматы, включая пик Фурманова. У молодого человека остались братья и сестры, младшему из которых два года.

Друзья Романа организовали онлайн-сбор средств для помощи семье с транспортировкой тела и организацией похорон. За несколько дней удалось собрать около 12 тысяч евро, что составляет примерно 6,6 млн тенге.