В Западно-Казахстанской области развернулся масштабный ремонт ключевых транспортных магистралей и сельских дорог.

В Западно-Казахстанской области развернулся масштабный ремонт ключевых транспортных магистралей и сельских дорог.

Аким региона Нариман Турегалиев лично проинспектировал главные дорожные стройки в Акжаикском районе и установил для подрядчиков жесткие дедлайны, потребовав ускорить темпы без потери качества.

На трассе «Уральск–Атырау» уложат новый двухслойный асфальт

Одним из главных объектов инспекции стал масштабный средний ремонт стратегически важной автодороги «Уральск–Атырау». В границах области обновят сразу 180 километров дорожного полотна. Технология предусматривает укладку высокопрочного двухслойного покрытия: нижний слой сделают из крупнозернистого, а верхний — из мелкозернистого асфальтобетона. Кроме того, вдоль трассы смонтируют 22 новых остановочных павильона. Работы разделены на три участка, их выполняют компании «Приоритет» и «Айдана». Глава региона потребовал от дорожников сдать объект строго в срок.

Миллиардные вложения и жесткие сроки

На трассе «Чапаево–Жалпактал–Казталовка» ремонт охватил первые 17 километров. Стоимость этого масштабного проекта, стартовавшего в апреле, составляет 2,7 млрд тенге. Сейчас рабочие ТОО «ТОБИ» активно срезают старое покрытие и обустраивают объездные пути.

Чтобы дорожники не выбились из полугодового графика, Нариман Турегалиев прямо на стройплощадке поручил подрядчику оперативно нарастить количество спецтехники.

Еще более жесткие сроки получил подрядчик, ремонтирующий внутрипоселковые дороги в селе Тайпак. Там асфальтируют 5 улиц, и проект готов уже на 70%. Аким области встретился с руководством компании и дал ровно один месяц на то, чтобы полностью завершить все работы и сдать объект жителям.

К осени откроют стратегический мост через реку Ащы

Финальной точкой поездки стал капитальный ремонт трассы «Барбастау–Акжаик–Индер» — это самый дорогой дорожный проект района стоимостью 20,5 млрд тенге. В рамках модернизации здесь фактически заново пересобирают мост через реку Ащы: строители уже демонтировали старые аварийные опоры, залили новый высокопрочный бетон и установили современные водопропускные трубы. Сейчас идет монтаж пролетных строений.

Аким ЗКО поручил полностью завершить все работы на этом важнейшем путепроводе до наступления осени, подчеркнув, что развитие транспортно-логистического потенциала региона находится на особом контроле Президента страны.