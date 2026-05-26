С 27 по 29 мая 2026 года мусульмане отмечает один из самых значимых праздников - священный Курбан-айт.

Курбан-айт - время духовного единства, милосердия и заботы о ближних. О том, как будет организовано празднование и какие меры безопасности необходимо соблюдать, рассказал заместитель руководителя Центра изучения проблем религий ЗКО Абдувахид Бабаханов.

Безопасность во время праздничного намаза

По словам спикера, в праздничные дни в мечетях ожидается массовое скопление верующих. Чтобы празднование прошло спокойно, Управление по делам религий заранее скоординировало работу с акиматами, полицией, ДЧС и службой скорой помощи.

Особое внимание уделяется организации порядка во время совершения молитвы.

- Строгое требование: прихожанам необходимо находиться строго в границах территории, отведенной для намаза. Выходить за пределы дворов мечетей, совершать намаз на проезжей части или пешеходных дорожках категорически запрещено из соображений безопасности, - пояснил Абдувахид Бабаханов.

Правила жертвоприношения и этика в соцсетях

Курбан - это священный религиозный обряд, который требует строгого порядка и соблюдения санитарно-ветеринарных и пожарных норм.

- Жертвоприношение должно осуществляться исключительно в специально отведенных и разрешенных местах, которые были определены заранее совместно с контролирующими органами, - подчеркнул Абдувахид Бабаханов.

Спикер также обратился к жителям области с важным напоминанием, касающимся интернет-культуры и уважения к окружающим: не допускается проводить фото- и видеосъемку процесса забоя скота с последующей публикацией в социальных сетях. Это вопрос религиозной этики, эстетики и общественной культуры.

Благотворительность без давки и контроль информации

Курбан-айт - символ взаимопомощи, поэтому традиционная раздача жертвенного мяса нуждающимся должна быть четко организована. Главная задача волонтеров и организаторов - не допустить очередей, давки и хаоса.

Кроме того, в праздничные дни усиливается мониторинг социальных сетей. Ответственные службы будут отслеживать и пресекать распространение фейков и недостоверной информации, чтобы не допустить резонансных провокаций.

- Курбан-айт - это праздник духовного очищения и единения. Наша общая задача - сделать так, чтобы он прошел в условиях полного общественного порядка и безопасности, с соблюдением принципов светского государства и уважения к духовным потребностям каждого гражданина, - заключил представитель Центра изучения проблем религий.

Напомним, 27, 28 и 29 мая мусульмане отмечают Курбан айт - один из самых значимых праздников в исламе. Он знаменует собой окончание паломничества в Мекку.

