17-летний водитель устроил ночной переполох в стиле GTA в Актау

Ночная погоня с сиренами и мигалками в стиле GTA в Актау, как выяснилось, произошла из-за 17-летнего подростка за рулем.

По информации департамента полиции Мангистауской области, инцидент начался около 01:25 возле села Бесшокы. Патрульные потребовали остановить автомобиль Mercedes-Benz, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Погоня продолжилась до Актау и завершилась в 33 микрорайоне, где автомобиль удалось остановить. За рулем оказался несовершеннолетний.

В отношении подростка составили административный протокол по части 3-1 статьи 613 КоАП РК — за невыполнение законного требования полиции об остановке транспортного средства лицом, не имеющим права управления. Ему грозит штраф в размере 60 МРП — 259 500 тенге — либо административный арест сроком до 15 суток.

Также к ответственности привлекли владельца автомобиля, который передал управление человеку без водительских прав.

Кроме того, материалы направили в суд для рассмотрения вопроса о привлечении законного представителя подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.