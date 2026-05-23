Также бывший депутат КазССР лишилась прописки.

В этом году ко Дню Победы 96-летняя Сандеш Жапашева не получила ни традиционных поздравлений от местных властей, ни положенной труженикам тыла единовременной выплаты в размере 50 000 тенге. Когда родственники попытались выяснить, в чем дело, оказалось, что пожилая женщина неожиданно лишилась постоянной прописки. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК.

Сандеш Жапашева - заслуженный учитель, бывший директор школы, имеет медали, орден Трудового Красного Знамени, была отличником образования и депутатом Верховного совета Казахской ССР.

В ЦОНе родственникам объяснили ситуацию техническим сбоем в электронных базах данных. Из-за системной ошибки живой человек с превосходной памятью и заслугами перед страной фактически "исчез" из официальных списков и будто был перенесен в архив.

-Нам не столь важна эта выплата, потому что, по сути своей, это не какая-то огромная сумма; это не те же самые пять миллионов, которые фронтовикам начисляют. Просто её обделили вниманием: никто не пришёл, никто не поздравил. Ей из-за этого обидно стало, потому что она постоянно повторяла об этом, - говорит внук Ернар Альдекешев.

Как пояснили в ответственном учреждении, с этого года изменился порядок составления списков. Раньше бухгалтерия формировала их вручную по данным ГЦВП, а теперь списки составляются автоматически через электронные госсистемы. Из-за этого перехода Сандеш Жапашева и выпала из базы получателей.

-Позвонили они 14-го, по-моему, и сказали, что они прописку сделали. Вижу я, что они прописались, но, опять же, если я буду делать запрос, человек, который прописался после 9 мая, в список опять этот не входит, - заявила заведующая сектором материальной и жилищной помощи отдела занятости и социальных программ Уральска Галина Курочкина.

Городской отдел занятости и социальных программ сообщил, что уже направил официальный запрос в миграционную службу для прояснения ситуации. Чиновники пообещали, если факт технического сбоя программы официально подтвердится и прописку восстановят, положенную выплату к 9 Мая пенсионерке обязательно начислят.