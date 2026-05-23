76-летняя Шен Хайлин из Китая, которую ранее называли самой возрастной матерью близнецов в стране, вновь оказалась в центре внимания после того, как серия фотографий о ее жизни получила международное признание, передает Мой Город со ссылкой на SCMP.

Ее история стала известна после трагедии 2009 года, когда в результате отравления угарным газом погибла ее единственная дочь Тинтин и зять. Пережив потерю, женщина решилась на экстракорпоральное оплодотворение и в 60 лет родила двойню — дочерей Чжичжи и Хуэйхуэй.

Беременность проходила тяжело: сообщалось о сильных отеках и кровотечениях, однако в 2010 году на свет появились здоровые дети, а Шен стала самой возрастной матерью близнецов в Китае.

После рождения детей семья столкнулась с финансовыми трудностями. Чтобы обеспечить образование дочерей, Шен начала ездить по стране с лекциями о здоровье и питании, благодаря чему зарабатывала на обучение и развитие детей.

В 2016 году ее супруг перенес инсульт, а в 2022 году скончался. Позже женщина также потеряла значительную сумму из-за мошенничества с инвестициями.

Несмотря на трудности, Шен продолжила активную жизнь и в 73 года начала вести прямые эфиры в соцсетях, где делится советами по воспитанию детей, кулинарии и здоровому образу жизни, а также продает товары для дома.

Сегодня у нее около миллиона подписчиков, а сама она стала символом стойкости для родителей, переживших утрату.