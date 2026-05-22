Общий ущерб превысил 2,8 миллиона тенге.

В Караганде задержали 31-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в серийном мошенничестве против пожилых людей, сообщает Polisia.kz.

По версии следствия, злоумышленник целенаправленно выбирал жертв среди одиноких пенсионеров из соседних домов, проникал к ним в квартиры в дневное время и похищал миллионные суммы. Общий ущерб уже превысил 2,8 миллиона тенге.

В первом случае подозреваемый представился 77-летнему пенсионеру участковым инспектором. Под предлогом обмена номерами он взял мобильный телефон хозяина и через банковское приложение перевёл с его депозита на свой счёт 1 миллион 350 тысяч тенге.

На следующий день аферист пришёл к 74-летней женщине под видом соцработника. Пообещав оформить ей бесплатное медицинское такси, он получил доступ к камере её смартфона, прошёл чужую биометрию и оформил на имя пенсионерки онлайн-кредит на 1,5 миллиона тенге.

Пострадавшие смогли детально описать внешность визитёра, благодаря чему оперативники быстро установили его личность и задержали.

На время досудебного расследования подозреваемый взят под стражу. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.