Телефонные мошенники всё чаще нацеливаются на пожилых людей, пользуясь их доверием и эмоциональной реакцией на срочные звонки. Чтобы защитить близких, важно знать методы обмана и простые правила безопасности, говорится в официальном обращении госорганов Казахстана.
Почему старшее поколение в зоне риска:
Мошенники могут представляться родственниками, сотрудниками банков или государственных органов, создавая атмосферу срочности и давления. Это снижает бдительность и заставляет делать ошибки.
Основные правила защиты:
- Никогда не сообщайте коды из SMS, данные карты, срок действия или CVV‑код.
- Если звонят якобы из банка или госоргана — положите трубку и перезвоните по официальному номеру.
- Никому не переводите деньги «на безопасный счёт» или «для снятия ареста» без проверки.
- Договоритесь с пожилым человеком проверять любые сомнительные звонки с родственником или доверенным лицом.
Как помочь пожилым:
- Составьте список контактов близких и официальных организаций для проверки звонков.
- Настройте уведомления от банка и ограничения на переводы.
- Регулярно напоминайте, что никто из официальных организаций не требует срочного перевода денег по телефону.
Помните: внимание и регулярное общение с пожилыми родственниками — лучшая защита от мошенников.