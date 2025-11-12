Как защитить пожилых людей от телефонных мошенников: советы от госорганов

Телефонные мошенники всё чаще нацеливаются на пожилых людей, пользуясь их доверием и эмоциональной реакцией на срочные звонки. Чтобы защитить близких, важно знать методы обмана и простые правила безопасности, говорится в официальном обращении госорганов Казахстана.

Почему старшее поколение в зоне риска:

Мошенники могут представляться родственниками, сотрудниками банков или государственных органов, создавая атмосферу срочности и давления. Это снижает бдительность и заставляет делать ошибки.

Основные правила защиты:

Никогда не сообщайте коды из SMS, данные карты, срок действия или CVV‑код.

Если звонят якобы из банка или госоргана — положите трубку и перезвоните по официальному номеру.

Никому не переводите деньги «на безопасный счёт» или «для снятия ареста» без проверки.

Договоритесь с пожилым человеком проверять любые сомнительные звонки с родственником или доверенным лицом.

Как помочь пожилым:

Составьте список контактов близких и официальных организаций для проверки звонков.

Настройте уведомления от банка и ограничения на переводы.

Регулярно напоминайте, что никто из официальных организаций не требует срочного перевода денег по телефону.

Помните: внимание и регулярное общение с пожилыми родственниками — лучшая защита от мошенников.