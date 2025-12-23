Астрологи подготовили краткий гид по задачам, которые желательно решить до Нового года для каждого знака зодиака — от личных проектов до важных жизненных договорённостей.

Конец 2025 года астрологи Mixnews называют важной точкой перед началом нового цикла: планеты Сатурн и Нептун завершают свой долгий транзит по знаку Рыб, и в начале 2026 года они перейдут в знак Овна — символ начала и активности. Эта космическая перестройка создаёт мощный фон для подведения итогов года и закрытия старых дел.

Овен — отпустить усталость и незавершённые процессы, настроить режим сна, личные границы и восстановление энергии.

Телец — разобраться в окружении и дружбе, закрыть лишние обязательства и упорядочить цифровые контакты.

Близнецы — завершить карьерные обещания, прояснить сроки и стратегию, выйти в новый год с понятными результатами.

Рак — окончить обучение, систематизировать опыт и перевести духовные знания в практику.

Лев — заняться финансами, кредитами и договорённостями, а также прояснить эмоциональные отношения.

Дева — уточнить ожидания в партнёрствах, обозначить границы и пересмотреть договоры.

Весы — закрыть задачи, связанные с рутиной, здоровьем и рабочим порядком, и добавить регулярные заботящие практики.

Скорпион — оформить творческие проекты, разобраться в романтических иллюзиях и придать форму радости.

Стрелец — привести в порядок семейные и жилищные вопросы, укрепить базу поддержки.

Козерог — организовать коммуникации, документы и сведения в цифровом пространстве.

Водолей — навести финансовый порядок, закрыть обязательства и выстроить систему контроля расходов.

Рыбы — пересмотреть старые версии себя, завершить проекты прошлого и укрепить заботящие рутины.

Астрологи также дают универсальные советы: записать, что нужно завершить, разгрузить календарь, упорядочить документы и договорённости, уделять ежедневно по 10 минут тишины, а раз в неделю добиваться измеримого результата.

Эти шаги помогут встретить 2026 год с ясной головой, упорядоченными делами и готовностью к новым начинаниям.