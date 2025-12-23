Предельная цена в размере 59 722 тенге за тонну без учета НДС сохранена на первое полугодие 2026 года.

Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ от 15 декабря 2025 года «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж».

Согласно документу, предельная цена оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке вне товарных бирж установлена на период с 1 января по 30 июня 2026 года и составит 59 722 тенге за тонну без учёта НДС.

Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

С 1 августа по 31 декабря 2025 года в Казахстане действовала та же оптовая цена — 59 722 тенге за тонну.