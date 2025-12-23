Подозреваемая оказывала незаконные услуги по оформлению страховых полисов на транспортные средства.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УБОП ДП Актюбинской области задержали 47‑летнюю женщину на парковке АвтоЦОНа. Согласно сообщению МВД, она оказывала незаконные услуги по оформлению страховых полисов на транспортные средства с иностранным учётом, которые не имеют юридической силы при наступлении страхового случая.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемая занималась незаконным оформлением иных правоустанавливающих документов, дающих право на управление транспортом. При осмотре её автомобиля полицейские изъяли медицинские справки, свидетельства о прохождении курсов для получения водительских удостоверений и незаполненные бланки с оттисками печатей нотариуса.

Поводом для проверки стало обращение одного из водителей в страховую компанию после ДТП. Мужчина сообщил, что оформленный у подозреваемой полис оказался поддельным и недействительным.

По данному факту начато досудебное расследование, полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия и возможных соучастников противоправной схемы.