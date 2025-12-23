Служба станет ключевым институтом досудебного урегулирования споров.

В Казахстане планируется создание Единой службы финансового омбудсмана для досудебного урегулирования споров между потребителями и финансовыми организациями, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Потребители смогут обращаться в службу, если не согласны с ответом финансовой организации или не получили его в срок. Служба объединит механизмы банковского, страхового и микрофинансового омбудсманов и станет ключевым институтом досудебного урегулирования споров.

Омбудсман будет выносить решения, обязательные для исполнения финансовыми организациями, при этом за потребителем сохраняется право обратиться в суд. Досудебная процедура охватывает споры с банками, МФО, страховыми и брокерскими компаниями, включая вопросы изменения условий договоров и страховые споры.

Механизм соответствует международной практике и строится на трехуровневой системе: первичное обращение к финансовой организации, вторичное — к омбудсману, при необходимости — в Агентство.