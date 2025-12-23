В пожарах погибли 13 человек, ещё три получили травмы.

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев на брифинге в РСК сообщил, что по состоянию на 22 декабря 2025 года в области произошло 661 пожар. Это на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2024 году – 729 случаев).

Из них 380 пожаров случились в жилом секторе — также на 9,3% меньше, чем в 2024 году (419). В пожарах погибли 13 человек (в 2024 году — 7), получили травмы 3 человека (в 2024 году — 12). Общий ущерб от пожаров составил 32,2 миллиона тенге, тогда как в 2024 году он достигал 473,4 миллиона тенге.