От мощного взрыва выбило оконные рамы и перегородку балкона, в которой находился пожарный.

Взрыв прогремел около 15:00 12 декабря в доме №1 по улице Циолковского. В квартире на третьем этаже начался пожар, после чего произошел хлопок газовоздушной смеси. От мощного взрыва полностью выбило оконные рамы и перегородку балкона, в которой находился пожарный. К счастью, никто не пострадал.

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, прибывшие к месту вызова пожарные подразделения обнаружили, что в квартире горели вещи и мебель.

Сегодня, 15 декабря, стало известно, что причиной пожара в квартире стало короткое замыкание электрооборудования.

Кстати, мы поговорили в тем самым пожарным, который был на балконе, когда прогремел взрыв. Это 30-летний Куаныш Тилешов, который уже почти десять лет служит в специализированной пожарной части №1.